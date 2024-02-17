Онлайн Helldivers 2 в Steam превысил 330 тысяч человек — игра обошла Destiny 2 и Starfield

В ночь на 18 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 установил новый рекорд пикового онлайна в Steam — в игре одновременно находилось более 333 тысяч человек. Новая сервисная игра от Sony продолжает показывать впечатляющие результаты и наращивать аудиторию.

Фото: STEAMDB

Вместе с достижением новой планки онлайна Helldivers 2 удалось обойти многие популярные игры по рекордам их популярности, включая Starfield (330 тысяч), Destiny 2 (316 тысяч) и Halo Infinite (272 тысячи). Совсем скоро проекту наверняка удастся обогнать также Hitman 2, GTA 5 и Monster Hunter: World.

Что касается самых популярных игр 2024 года в Steam, то Helldivers 2 уверенно занимает вторую строчку, уступая лишь сверхпопулярному выживачу Palworld — в неё на пике играло более 2,1 млн геймеров.