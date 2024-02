Ubisoft на финишной прямой к запуску XDefiant — своего конкурента Call of Duty

XDefiant готовится к своему запуску: конкурент Call of Duty от Ubisoft находится на «финишной прямой» практически год. Изначально игру планировали выпустить ещё летом 2023 года, но постоянно откладывали выход то из-за проблем при сертификации, то из-за собственных хотелок для повышения качества.

«Выход» XDefiant уже стал своего рода мемом, однако сейчас премьера как никогда близка. Во-первых, буквально на днях в рамках квартального отчёта Ubisoft подтвердила план по выпуску шутера до 31 марта. Во-вторых, в магазине Xbox уже начали появляться пятидолларовые донаты для игры.

Игроки уже шутят, что донаты в играх стали появляться уже до выхода самих игр.

XDefiant — соревновательный шутер в духе Call of Duty, за создание которого отвечает Марк Рубин — он работал на Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Ghosts и частично над Call of Duty: Infinite Warfare.