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Глобальный мод Lordbound для «Скайрима» с 60 часами нового контента выйдет до конца года

Глобальный мод Lordbound для «Скайрима» с 60 часами нового контента выйдет до конца года
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Команда энтузиастов трудится над глобальной модификацией Lordbound для «Скайрима» уже на протяжении 10 лет. Спустя столько времени разработчики объявили, что их проект наконец-то доберётся до релиза в конце 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Disciple of Mora. Права на видео принадлежат Disciple of Mora/Bethesda.

Действия Lordbound развернутся в новом регионе под названием Долина Друадах. По словам авторов, геймеров ждут около 60 часов нового контента, 40 новых заданий и «самый большой главный квест» в истории «Скайрима». При этом выборы игрока по ходу истории будут иметь определённые последствия.

Ко всему прочему специально для мода разработчики записали оригинальный саундтрек и наняли актёров для озвучки новых героев. Точную дату выхода энтузиасты раскроют позднее.

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