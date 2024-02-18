Фанаты показали скриншоты ремастера «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Unreal Engine 5

Команда энтузиастов Red Panda занимается разработкой фанатского ремастера «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Unreal Engine 5. На этой неделе коллектив поделился в своём Telegram-канале промежуточными результатами работы и опубликовали несколько скриншотов.

По словам представителей Red Panda, они улучшили освещение, перевели все звуковые эффекты с движка игры на Unreal Engine 5, повысили производительность и качество работы порта. Ко всему прочему, в ближайшее время команда выпустит собственный лаунчер для облегчения установки ремастера.

Стоит отметить, что энтузиасты не просто воссоздают ванильную игру с использованием технологий Unreal Engine 5, а готовят полноценную платформу для разработки и адаптации всех модов для оригинальной версии S.T.A.L.K.E.R.

Скриншоты

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World

Фото: Red Panda/GSC Game World