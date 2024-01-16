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S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года
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Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила официальную дату релиза. Несмотря на обещание выпустить сиквел в первом квартале 2024 года, разработчики всё же решили перенести игру.

Теперь релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 намечен на 5 сентября — об этом сообщается в коротком видео, посвящённом анонсу. Отмечается, что эта дата — окончательная, авторы из студии GSC Game World переносить её больше не планируют.

Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Ранее пользователи рассчитывали, что в «Сердце Чернобыля» можно будет поиграть уже в феврале: на это намекали дорожная карта разработчиков и тематический календарь на 2024 год.

Игра будет доступна в сервисе Game Pass (ПК и Xbox Series X/S) и с первого дня появится в магазине GOG, а также появится в Steam.

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