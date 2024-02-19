«Это могла бы быть мобильная игра»: игроки уничтожают пиратский экшен Skull and Bones

19 февраля, спустя три дня после выхода игры, на агрегаторе Metacritic сформировался пользовательский рейтинг пиратского экшена Skull and Bones. По итогам более 300 отзывов средняя оценка новой игры от Ubisoft составляет всего 3 балла из 10.

Геймеры ругают практически все составляющие экшена: от ценника в $ 70 до отсутствия многих геймплейных возможностей и заявлений разработчиков о «первой игре AAAA-качества». По словам пользователей, в Skull and Bones нет многих элементов из своего ближайшего конкурента Sea of Thieves, а поздняя стадия игры представляет собой выполнение одних и тех же заданий с редкими отличиями.

Рейтинг Skull and Bones от критиков и обычных игроков Фото: Metacritic

Некоторые отзывы геймеров о Skull and Bones

Skull and Bones даже хуже, чем кажется. Никакого абордажа на корабли, нет механики плавания, морские сражения абсолютно одинаковы. Никакого интересного контента в поздней стадии игры вы тоже не увидите.

Я надеялся, что эта игра мне понравится, но, к сожалению, нет. В этой игре нет сюжета. В неё было интересно играть только с друзьями. Если вы играете в одиночку, то она быстро надоест из-за гринда.

«Проект АААА-качества», вы серьёзно? Это огромная деградация функционально и визуально по сравнению с Assassin's Creed 4: Black Flag.

Это куда хуже Assassin's Creed 4: Black Flag. Это как если бы Bethesda сделала «Обливион» после «Скайрима». Хотя подождите-ка…

Весь игровой цикл ужасен. В нём нет ничего интересного, это могла бы быть мобильная игра. Очевидно, что никто эту игру даже не тестировал. Пустая трата 11 лет на разработку.

Skull and Bones доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.