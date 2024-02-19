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Для Dying Light 2 выйдет крупнейший апдейт с огнестрельным оружием и улучшенной графикой

Для Dying Light 2 выйдет крупнейший апдейт с огнестрельным оружием и улучшенной графикой
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Польская студия Techland поделилась деталями апдейта Firearms Update для Dying Light 2, который выйдет 22 февраля. Патч станет крупнейшим обновлением в истории экшена и добавит в игру огнестрельное оружие: пистолеты и автоматы.

Вместе с релизом апдейта авторы улучшат графику в игре, включая доработанные лица зомби, а также более качественные текстуры растительности и скайбокса. Кроме того, в Dying Light 2 появится новый контент как для одиночного, так и для кооперативного прохождения — о нём расскажут вместе с релизом патча.

Наконец, c выходом Firearms Update игра получит полное издание — Reloaded. В него войдут оригинальная игра и сюжетное дополнение Bloody Ties. Впоследствии для Dying Light 2 также добавят уровень сложности «Кошмарный» и режим Tower Raid.

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