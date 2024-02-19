Симпл сыграет на BLAST Premier: Spring Showdown 2024 по CS 2 в составе Team Falcons

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев возвращается на профессиональную сцену. Игрок на правах аренды перешёл в клуб Team Falcons — в нём он временно заменит Мухаммеда BOROS Малхаса.

В Natus Vincere уже прокомментировали ситуацию, отметив, что Симпл сыграет на BLAST Premier: Spring Showdown 2024. Турнир пройдёт с 6 по 10 марта в онлайне и станет первым турниром для киберспортсмена в Counter-Strike 2.

Легендарный игрок NAVI Александр s1mple Костылев временно вернётся из инактива на ближайшие турниры. В течение месяца он будет выступать в роли стендина за Team Falcons и уже на BLAST Premier: Spring Showdown 2024 постарается помочь команде заработать один из двух слотов на весенние финалы BLAST.

s1mple приостановил карьеру осенью 2023 года, вскоре после выхода Counter-Strike 2. Снайпер сильно критиковал новую игру, в том числе за ослабление AWP и многочисленные ошибки.