Симпл возобновит карьеру в Counter-Strike в начале апреля

Известный киберспортсмен Александр s1mple Костылев заявил, что вскоре будет готов вернуться на профессиональную сцену Counter-Strike 2.

Экс-снайпер NAVI также назвал дату — начало апреля. Симпл планирует возобновить выступления на турнирах после завершения PGL Major Copenhagen 2024, первого чемпионата мира по CS 2.

Надеюсь, после мэйджора. Сейчас я шестой игрок команды NAVI — надеюсь, с этим составом ничего не произойдёт, они очень много тренируются, и я хочу, чтобы они прогрессировали. Посмотрим, что будет после мэйджора.

При этом Симпл заявлен на отборочный RMR-турнир к мэйджору в Дании как игрок замены Natus Vincere. В случае каких-либо проблем у одного из игроков основы Костылев сможет заменить его на главном турнире по CS 2.

s1mple приостановил карьеру осенью 2023 года, вскоре после выхода Counter-Strike 2. Снайпер сильно критиковал новую игру, в том числе за ослабление AWP и многочисленные ошибки.