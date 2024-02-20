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Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют 1 июля

Съёмки фильма «Пять ночей с Фредди 2» стартуют 1 июля
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На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась информация о начале съёмок фильма «Пять ночей с Фредди 2». Якобы производство сиквела стартует 1 июля этого года в Новом Орлеане.

Обычно на этом сайте приводится и краткое описание сюжета, но так как детали сиквела всё ещё держат в секрете, там есть лишь синопсис первой части.

Фильм «Пять ночей с Фредди» при бюджете в $ 20 млн собрал внушительную кассу в размере $ 291 млн. Лента получила массу положительных отзывов от критиков и зрителей. Отмечали, что фанаты получили долгожданную ленту по любимой игре, а критики — неплохой и атмосферный хоррор.

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