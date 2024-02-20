Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили редактор клипов со всеми роликами игроков

Rockstar Games выпустила новый патч для GTA 5, который полностью удаляет редактор клипов со всеми роликами игроков на PS4 и Xbox One. В студии ещё раз отметили, что это вынужденное решение, которое необходимо для продолжения поддержки игры на устаревших устройствах.

Пользователи всё ещё могут выгрузить ролики, сохранённые на их консолях, на YouTube. Для этого необходимо связать профили Rockstar Games Social Club и Google, после чего опубликовать клипы и записи на своих каналах. Иного способа сохранить контент разработчики не предложили.

В Rockstar отметили, что инструмент Rockstar Editor продолжит работать в версиях игры для ПК, PS5 и Xbox Series. В нём же пользователи смогут получить и все 10 специальных достижений.