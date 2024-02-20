Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили редактор клипов со всеми роликами игроков

Из GTA 5 на PS4 и Xbox One удалили редактор клипов со всеми роликами игроков
Комментарии

Rockstar Games выпустила новый патч для GTA 5, который полностью удаляет редактор клипов со всеми роликами игроков на PS4 и Xbox One. В студии ещё раз отметили, что это вынужденное решение, которое необходимо для продолжения поддержки игры на устаревших устройствах.

Пользователи всё ещё могут выгрузить ролики, сохранённые на их консолях, на YouTube. Для этого необходимо связать профили Rockstar Games Social Club и Google, после чего опубликовать клипы и записи на своих каналах. Иного способа сохранить контент разработчики не предложили.

В Rockstar отметили, что инструмент Rockstar Editor продолжит работать в версиях игры для ПК, PS5 и Xbox Series. В нём же пользователи смогут получить и все 10 специальных достижений.

Материалы по теме
GTA 5, RDR 2 и другие игры Rockstar больше не поддерживаются на Windows 7 и Windows 8
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android