В феврале в Game Pass добавят Tales of Arise, Maneater и ещё шесть игр

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые в ближайшие две недели пополнят библиотеку Xbox Game Pass. В каталоге сервиса уже оказались Return to Grace и Tales of Arise, а в ближайшие две недели пользователей ждут Bluey: The Videogame, Maneater, Madden NFL 24 и ещё три игры.

Какие игры добавят в Game Pass в феврале и в начале марта

Return to Grace (Xbox и ПК) — 20 февраля

Tales of Arise (Xbox и ПК) — 20 февраля

Bluey: The Videogame (Xbox и ПК) — 22 февраля

Maneater (Xbox и ПК) — 27 февраля

Madden NFL 24 (только через облачный сервис) — 27 февраля

Indivisible (Xbox и ПК) — 28 февраля

Space Engineers (Xbox и ПК) — 29 февраля

Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox и ПК) — 5 марта.

Фото: Xbox

29 февраля сервис покинут две игры: Madden NFL 22 и Soul Hackers 2.