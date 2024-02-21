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В России у банка Qiwi отозвали лицензию

На сайте ЦБ России появилась информация, что у банка Qiwi отозвали лицензию. В качестве причины указывается нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Также отмечается, что банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлечённостью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

Вместе с отзывом лицензии пополнить кошелёк Qiwi невозможно. Многие через него легально пополняли свой Steam-аккаунт.