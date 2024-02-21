Россия и ещё 9 стран создадут международную лигу по кибатлетике

Представители 10 национальных сборных на Играх Будущего в Казани подписали меморандум о взаимопонимании с союзом «Кибатлетика». Согласно документу, страны создадут систему соревнований по новому виду спорта для людей с ограниченными возможностями.

Помимо России, в Международную лигу кибатлетики вошли Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Иран, Египет, ЮАР и Нигерия. Участники планируют проводить соревнования и делиться опытом, в каждой стране также появится национальная федерация кибатлетики.

Первый турнир пройдёт в рамках Игр Будущего 22 и 23 февраля. Соревнования состоятся в Инноподисе, сборные из 10 стран разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.

Кибатлетика — новый вид спорта для людей с ограниченными возможностями, которые могут использовать современные средства реабилитации. В каждой команде четыре спортсмена, им нужно на скорость пройти физическую полосу препятствий – при этом разрешается использовать инновационные протезы и другие инструменты помощи.