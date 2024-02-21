Вышел первый трейлер фильма Borderlands с Кейт Бланшетт

Кинокомпания Lionsgate выпустила первый трейлер Borderlands — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Премьера фильма состоится 9 августа в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Фильм Borderlands расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец»), Кевин Харт («Реальная история»), Флориан Мунтяну («Шан-Чи»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»). Режиссёром ленты выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»).