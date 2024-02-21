Популярность Assassin's Creed 4: Black Flag резко выросла после выхода Skull and Bones

На прошлой неделе состоялся выход пиратского экшена Skull and Bones, который вырос из идей Assassin's Creed 4: Black Flag. Большинству игроков долгострой от Ubisoft не пришёлся по душе, поэтому многие начали возвращаться в «Чёрный флаг».

По данным портала TrueAchievements, за последние две недели популярность игры на консолях Xbox выросла на 31%. В Steam Black Flag также демонстрирует возросшее от геймеров внимание — недавно в ней одновременно находилось 3 тысячи человек.

Фото: SteamDB

Ко всему прочему, сейчас Assassin's Creed 4: Black Flag продаётся с большой скидкой на всех платформах. Однако в TrueAchievements отметили, что обычно они не наблюдают такого всплеска интереса на игру исключительно из-за скидки.

Выход «Чёрного флага» состоялся более 10 лет назад — в 2013 году. Несмотря на это, проект до сих пор выглядит и играется вполне современно.