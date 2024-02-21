В игру «Человек-паук 2» добавят «Новую игру+» и два костюма уже 7 марта

21 февраля разработчики «Человека-паука 2» объявили, что игра получит очередное контентное обновление. Апдейт добавит в тайтл «Новую игру+» и два костюма (для Питера и Майлза) — он выйдет уже 7 марта.

Ко всему прочему, команда анонсировала платное дополнение Fly N'Fresh. Оно тоже вводит в игру по костюму для каждого героя, а также две рамки и 10 стикеров для фоторежима.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Цена Fly N'Fresh составила $ 4,99 (~ 461 рубль). Особенность дополнения заключается в том, что Sony будет передавать всю заработанную на нём выручку на благотворительность. Это будет происходить вплоть до 5 апреля или пока продажи DLC не превысят $ 1 млн.

«Человек-паук 2» доступен только на PS5.