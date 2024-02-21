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Владимиру Путину объяснили суть Dota 2 на Играх будущего — 2024 в Казани

После церемонии открытия Игр будущего — 2024 президентам разных стран, среди которых были Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан), Эмомали Рахмон (Таджикистан) и Садыр Жапаров (Кыргызстан), рассказали про некоторые дисциплины. Видео опубликовал репортёр телеканала «Россия» Павел Зарубин.

К примеру, про Dota 2 всем, включая Владимира Путина, рассказали следующее: