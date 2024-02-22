Для Dota 2 вышел балансный патч 7.35c с ослаблением нейтральных предметов

В ночь на 22 февраля для Dota 2 вышел новый патч под версией 7.35c. Разработчики внесли множество точечных изменений в игру для корректировки баланса и усиления определённых героев, а также ослабления множества нейтральных предметов.

Вместе с апдейтом разработчики подняли урон кобольдов, изменили механику удара дубиной огра-громилы, а тролль-жрец больше не применяет лечение при первом получении урона. Разработчики усилили многие предметы, включая Radiance (теперь даёт 20% уклонения), Voodoo Mask (теперь даёт больше вампиризма) и Heart of Tarrasque (теперь даёт 40 силы вместо 35). При этом многие нейтральные предметы стали на порядок слабее.

Наконец, Valve усилила непопулярных героев патча: Chaos Knight, Leshrac, Omniknight и Slark. Однако многие персонажи подверглись ослаблению, включая Lion, Faceless Void, Ember Spirit и Enigma. С полным списком изменений патча 7.35c можно ознакомиться на сайте Dota 2.