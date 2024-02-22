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Для русской озвучки Hogwarts Legacy вышел апдейт с исправлением ошибок дубляжа

Для русской озвучки Hogwarts Legacy вышел апдейт с исправлением ошибок дубляжа
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Команда GamesVoice выпустила первый патч для русской озвучки Hogwarts Legacy. Студия обратила внимание на многочисленные отзывы геймеров и опубликовала апдейт под версией 1.1, устраняющий различные неисправности в своей работе.

Так, в новой версии авторы добавили недостающие реплики, доработали субтитры, исправили обрывания фраз у второстепенных персонажей, устранили логические несостыковки и переписали кат-сцены с персонажем Лодгок. С полным списком изменений можно ознакомиться в отдельном материале команды.

В GamesVoice заявили, что продолжат изучать отзывы геймеров и улучшать русскую версию Hogwarts Legacy. В команде ещё раз поблагодарили игроков за поддержку и отметили, что выпустят русский дубляж для любого контента, который может выйти для проекта в будущем.

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