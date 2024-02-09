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Вышел ролик со смешными багами во время разработки Hogwarts Legacy

Вышел ролик со смешными багами во время разработки Hogwarts Legacy
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Завтра у Hogwarts Legacy годовщина — игра вышла 10 февраля 2023 года. В честь этого события разработчики опубликовали ролик, в котором собрали блуперы, накопившиеся во время разработки игры.

В ролике можно увидеть много забавных фрагментов, на которых персонажи начинают себя неестественно вести, проваливаться сквозь текстуры, внезапно взлетать и так далее. Особенно забавно смотрятся выпученные глаза, летающие животные и предметы из локаций. Например, увеличенная в размерах книга.

Видео доступно на YouTube-канале Hogwarts Legacy. Права на видео принадлежат WB Games.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Игра получила массу положительных отзывов от геймеров и критиков.

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