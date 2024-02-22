Карякин отреагировал на слова Чернышенко о том, что Dota 2 сложнее, чем шахматы

Гроссмейстер и президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин прокомментировал церемонию открытия Игр будущего — 2024, на которой вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Dota 2 гораздо сложнее, чем шахматы.

«Если «Дота-2» сложнее шахмат, готов дать сеанс одновременной игры команде, которая выиграет в Играх Будущего. Обязуюсь победить во всех партиях. Вот и проверили бы заодно», — написал шахматист в своем телеграм-канале.

Церемония открытия Игр будущего прошла вечером 21 февраля в Казани, в ней приняли участие лидеры ряда стран бывших союзных республик и президент России Владимир Путин. Международный турнир будет проходить по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию. Соревнования продлятся до 3 марта.