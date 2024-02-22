За месяц в выживач Palworld сыграло 25 миллионов человек

Разработчики выживача Palworld в духе «Покемонов» объявили в соцсети X (ранее Twitter), что в их тайтл сыграло 25 миллионов человек. Для достижения такого результата проекту понадобился всего месяц.

Фото: Pocket Pair, Inc.

Причём 15 миллионов об общего числа пришлось на Steam, а оставшиеся 10 миллионов — на Xbox One и Xbox Series. Ко всему прочему, создатели игры поблагодарили всех фанатов за оказанную поддержку. Также в посте авторы сообщили, что продолжат исправлять различные баги и бороться с читерами.

Напомним, Palworld пробудет в раннем доступе как минимум год, в течение которого разработчики будут выпускать обновления и «повышать общее качество продукта».

В Palworld геймерам необходимо собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 178 тысяч отзывов, причём 94% из них — положительные.