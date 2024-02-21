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Все участники Игр будущего — 2024: Англия, США, Россия, Чехия, Франция, Австралия и другие

Раскрыт список из 107 стран-участниц Игр будущего — 2024
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Прямо сейчас проходит церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Мероприятие показывают не только в интернете, но и в эфире Первого канала на российском телевидении.

Видео доступно на YouTube-канале Games of the Future. Права на видео принадлежат АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Также в рамках трансляции организаторы раскрыли полный список всех 107 стран-участниц Игр будущего — 2024.

Вот их полный список

  • Австралия
  • Австрия
  • Азербайджан
  • Алжир
  • Ангола
  • Аргентина
  • Армения
  • Бахрейн
  • Беларусь
  • Бельгия
  • Бенин
  • Болгария
  • Боливия
  • Босния и Герцеговина
  • Ботсвана
  • Бразилия
  • Великобритания
  • Венгрия
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Гаити
  • Гайана
  • Гана
  • Гватемала
  • Германия
  • Гондурас
  • Греция
  • Грузия
  • Дания
  • Египет
  • Замбия
  • Зимбабве
  • Индия
  • Индонезия
  • Иордания
  • Ирак
  • Иран
  • Испания
  • Италия
  • Йемен
  • Казахстан
  • Камбоджа
  • Камерун
  • Канада
  • Кипр
  • Киргизия
  • Китай
  • Колумбия
  • Республика Конго
  • Республика Корея
  • Кот-д’Ивуар
  • Куба
  • Кувейт
  • Лаосская народно-демократическая республика
  • Латвия
  • Ливан
  • Мавритания
  • Мадагаскар
  • Малайзия
  • Мали
  • Мексика
  • Республика Молдова
  • Монголия
  • Мьянма
  • Намибия
  • Нигерия
  • Нидерланды
  • Новая Зеландия
  • ОАЭ
  • Оман
  • Пакистан
  • Палестина
  • Парагвай
  • Перу
  • Португалия
  • Руанда
  • Румыния
  • Саудовская Аравия
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Сингапур
  • Сирийская Арабская Республика
  • Словакия
  • Словения
  • США
  • Таджикистан
  • Таиланд
  • Танзания
  • Тунис
  • Туркменистан
  • Турция
  • Уганда
  • Узбекистан
  • Уругвай
  • Филиппины
  • Финляндия
  • Франция
  • Хорватия
  • ЦАР
  • Черногория
  • Чехия
  • Чили
  • Эквадор
  • Эстония
  • Эфиопия
  • ЮАР
  • Россия

Игры будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.

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