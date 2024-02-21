Раскрыт список из 107 стран-участниц Игр будущего — 2024

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Прямо сейчас проходит церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Мероприятие показывают не только в интернете, но и в эфире Первого канала на российском телевидении.

Видео доступно на YouTube-канале Games of the Future. Права на видео принадлежат АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Также в рамках трансляции организаторы раскрыли полный список всех 107 стран-участниц Игр будущего — 2024.

Вот их полный список

Австралия

Австрия

Азербайджан

Алжир

Ангола

Аргентина

Армения

Бахрейн

Беларусь

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Ботсвана

Бразилия

Великобритания

Венгрия

Венесуэла

Вьетнам

Гаити

Гайана

Гана

Гватемала

Германия

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Египет

Замбия

Зимбабве

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран

Испания

Италия

Йемен

Казахстан

Камбоджа

Камерун

Канада

Кипр

Киргизия

Китай

Колумбия

Республика Конго

Республика Корея

Кот-д’Ивуар

Куба

Кувейт

Лаосская народно-демократическая республика

Латвия

Ливан

Мавритания

Мадагаскар

Малайзия

Мали

Мексика

Республика Молдова

Монголия

Мьянма

Намибия

Нигерия

Нидерланды

Новая Зеландия

ОАЭ

Оман

Пакистан

Палестина

Парагвай

Перу

Португалия

Руанда

Румыния

Саудовская Аравия

Северная Македония

Сербия

Сингапур

Сирийская Арабская Республика

Словакия

Словения

США

Таджикистан

Таиланд

Танзания

Тунис

Туркменистан

Турция

Уганда

Узбекистан

Уругвай

Филиппины

Финляндия

Франция

Хорватия

ЦАР

Черногория

Чехия

Чили

Эквадор

Эстония

Эфиопия

ЮАР

Россия

Игры будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.