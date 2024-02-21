Раскрыт список из 107 стран-участниц Игр будущего — 2024

Прямо сейчас проходит церемония открытия мультиспортивного турнира Игры будущего – 2024 в Казани. Мероприятие показывают не только в интернете, но и в эфире Первого канала на российском телевидении.
Видео доступно на YouTube-канале Games of the Future. Права на видео принадлежат АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Также в рамках трансляции организаторы раскрыли полный список всех 107 стран-участниц Игр будущего — 2024.
Вот их полный список
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Алжир
- Ангола
- Аргентина
- Армения
- Бахрейн
- Беларусь
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гаити
- Гайана
- Гана
- Гватемала
- Германия
- Гондурас
- Греция
- Грузия
- Дания
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Иран
- Испания
- Италия
- Йемен
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Кипр
- Киргизия
- Китай
- Колумбия
- Республика Конго
- Республика Корея
- Кот-д’Ивуар
- Куба
- Кувейт
- Лаосская народно-демократическая республика
- Латвия
- Ливан
- Мавритания
- Мадагаскар
- Малайзия
- Мали
- Мексика
- Республика Молдова
- Монголия
- Мьянма
- Намибия
- Нигерия
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- ОАЭ
- Оман
- Пакистан
- Палестина
- Парагвай
- Перу
- Португалия
- Руанда
- Румыния
- Саудовская Аравия
- Северная Македония
- Сербия
- Сингапур
- Сирийская Арабская Республика
- Словакия
- Словения
- США
- Таджикистан
- Таиланд
- Танзания
- Тунис
- Туркменистан
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Уругвай
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- ЦАР
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Эквадор
- Эстония
- Эфиопия
- ЮАР
- Россия
Игры будущего – мультиспортивный ивент в Казани. В соревнованиях по фиджитал-спорту (двоеборье с киберспортом и традиционным видом спорта) принимают участие более 270 команд из 107 стран мира, призовой фонд составляет $ 10 млн.