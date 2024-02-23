«Она будет гораздо сильнее UFC 5»: в России разрабатывают игру про бокс
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв сообщил, что в России разрабатывают игру про бокс — конкурента UFC 5 от EA Sports. По его словам, UFC 5 покажется геймерам «картриджем от «Денди» по сравнению с тем, что они готовят.
Мы сейчас занимаемся разработкой своей компьютерной игры. Она обязательно попадёт в программу Игр будущего. Эта игра просто взорвёт виртуальный мир, она будет гораздо сильнее UFC 5.
Также Кремлёв заявил, что в ближайшее время выйдет ещё больше российских игр, которые будут «сильнее американских».
Российские игры появятся в ближайшее время и будут гораздо сильнее американских, потому что сильнейшие разработчики в мире — это россияне и белорусы.
Дата и сроки выхода безымянной игры про бокс пока не раскрываются.
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