«Она будет гораздо сильнее UFC 5»: в России разрабатывают игру про бокс

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв сообщил, что в России разрабатывают игру про бокс — конкурента UFC 5 от EA Sports. По его словам, UFC 5 покажется геймерам «картриджем от «Денди» по сравнению с тем, что они готовят.

Мы сейчас занимаемся разработкой своей компьютерной игры. Она обязательно попадёт в программу Игр будущего. Эта игра просто взорвёт виртуальный мир, она будет гораздо сильнее UFC 5.

Также Кремлёв заявил, что в ближайшее время выйдет ещё больше российских игр, которые будут «сильнее американских».

Российские игры появятся в ближайшее время и будут гораздо сильнее американских, потому что сильнейшие разработчики в мире — это россияне и белорусы.

Дата и сроки выхода безымянной игры про бокс пока не раскрываются.