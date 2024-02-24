Съёмки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» официально завершены

23 февраля завершились съёмки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Об этом сообщил актёр Джереми Ирвин — исполнитель одной из главных ролей в будущей картине. Таким образом, они продлились примерно два месяца, стартовав в конце декабря.

«Возвращение в Сайлент Хилл» будет основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и расскажет о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный, унылый городишко уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же пытаются отвлечь его от поисков Мэри.

За постановку ленты отвечает режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган. Главные роли в ленте исполнят Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). У картины пока нет точной даты премьеры, однако она официально выйдет в России.