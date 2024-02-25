Расписание Игр будущего на 25 февраля — шоу-матч по Dota 2, финал танков и Битва роботов

В рамках седьмого дня Игр будущего команды определят победителя в дисциплине «Мир танков», в то время как турниры по фиджитал-баскетболу, фиджитал-футболу и Counter-Strike только разгоняются.

Помимо этого, интерес вызывает шоу-матч между двумя командами по Dota 2 за $ 50 тыс., который пройдёт на футбольном поле. Вот список всех соревнований на мультиспортивном ивенте в Казани на воскресенье, 25 февраля.

Расписание турнира по CS 2 + лазертаг на Играх будущего 25 февраля:

9:30. Группа А, Looking For 0rg (Россия) — Ramboot R10 (Испания);

12:45. Группа А, Zero Tenacity (Босния и Герцеговина) — HOTU (Россия);

17:00. Группа B. XGod (Казахстан) — LoveKazan (Россия);

20:15. Группа B. Rare Atom (Китай) — Donstu Esports (Россия).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 25 февраля:

13:00. Группа С. FDC Vista (Россия) — Penarol (Уругвай);

14:30. Группа С. Beşiktaş Esports (Турция) — Team CMR (Камерун);

17:00. Группа D. Rotor International (Россия) — CHP Chile (Чили);

18:30. Группа D. Crvena zvezda (Сербия) — México Quetzales (Мексика).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 25 февраля:

13:00. Dangerous (Черногория) — UNICS (Россия);

14:05. Partizan Esports (Сербия) — LES GUÉPARDS (Бенин);

16:00. Paris Phygital (Франция) — RAMBOOT ESPORTS (Испания);

17:05. EXPONENTA TEAM (Беларусь) — Antananarivo (Мадагаскар).

Расписание Битвы роботов на Играх будущего 25 февраля:

15:45. Fierce Roc (Китай) — Jungle Demons (Эквадор);

15:55. Chile Robotics Lab (Чили) — Blanka Botz (Индия);

16:05. DS Robotics (Индия) — Atom (Россия);

16:17. Energy girls (Россия) — TBD (ОАЭ);

16:27. Daddy bots (Россия) — Inheritors of the Earth (Россия);

16:37. Big Brother (Россия) — Turbomechatroniki (Россия).

Расписание турнира по «Миру танков» на Играх будущего 25 февраля:

12:00. Матч за третье место, SOLNCE (Россия) — WhoСares? (Россия);

16:00. Финал, ENEMY (Россия) — BEYOUND (Россия).

Расписание других видов на Играх будущего 25 февраля:

11:00. Dota 2, суперфинал (фиджитал-футбол). Entity (Восточная Европа) — BOOM Esports (Перу);

13:00. VR ритм-симулятор, квалификация;

13:00. Танцевальный симулятор, квалификация.

Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.