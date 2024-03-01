Выживач Terminator: Survivors по «Терминатору» выйдет 24 октября — первый трейлер

Издательство Nacon опубликовало дебютный трейлер Terminator: Survivors — новой игры по вселенной «Терминатора» Джеймса Кэмерона. В коротком ролике показали небольшую группу людей, которые приехали на заброшенную заправку в поисках припасов.

Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права на видео принадлежат Nacon.

Terminator: Survivors — выживач в открытом мире, действие которого разворачивается спустя четыре года после Судного дня. Геймерам предстоит обустроить собственный штаб и восстановить человечество как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх человек. В игре будет полноценная сюжетная линия со знакомыми персонажами из культовой вселенной.

Terminator: Survivors выйдет 24 октября 2024 года в раннем доступе Steam. После этого выживач также доберётся до консолей.