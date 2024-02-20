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«С меня хватит»: Линда Хэмилтон больше не вернётся к роли Сары Коннор в «Терминаторе»

«С меня хватит»: Линда Хэмилтон больше не вернётся к роли Сары Коннор в «Терминаторе»
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Актриса Линда Хэмилтон, наиболее известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе», дала небольшое интервью изданию Business Insider. В нём она заявила, что устала от своей героини и больше не планирует к ней когда-либо возвращаться.

67-летняя актриса отметила, что нынешний Голливуд очень любит перезапуски, поэтому её наверняка ещё позовут в очередной фильм про далёкое и мрачное будущее.

Я закончила, с меня хватит. Мне больше нечего сказать. История Сары Коннор завершена. Для меня загадка, почему кто-то может захотеть перезапустить вселенную «Терминатора». Но я знаю, что наш голливудский мир сейчас построен на перезапусках.

Последним «Терминатором» для Линды Хэмилтон стали «Тёмные судьбы». Картина вышла в 2019 году и провалилась в прокате, собрав всего $ 260 млн при схожих затратах на производство.

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