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Вышел первый трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

Вышел первый трейлер фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»
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Издание IGN опубликовало первый трейлер фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжение знаменитого хоррора с культовым персонажем с явно возросшим бюджетом. У картины пока нет точной даты релиза, её премьера намечена на 2024 год.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат ITN Distribution.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» расскажет о новых приключениях Винни-Пуха, Пятачка, Совы и Тигры, которые отправляются в город Эшдаун, родину Кристофера Робина. Знаменитые персонажи оставляют за собой кровавый след из множества убийств, а их главная цель — месть бывшему хозяину медвежонка.

Оригинальный «Винни-Пух: Кровь и мёд» получил отрицательные оценки, однако стал кассовым хитом. При бюджете в $ 100 тыс. лента заработала почти $ 5 млн в прокате. Фильм также вышел и в России в феврале 2023 года.

Постер

Фото: ITN Distribution/IGN

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