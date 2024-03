HBO раскрыла ещё четырёх актёров второго сезона сериала The Last of Us

1 марта HBO раскрыла ещё четырёх актёров второго сезона сериала The Last of Us. Компания нашла исполнителей ролей Мэнни, Норы, Мел и Оуэна.

Дэнни Рамирес — Мэнни

Фото: Marvel

Тати Габриэль — Нора

Фото: Netflix

Ариэла Барер — Мел

Фото: Sony Pictures Television

Спенсер Лорд — Оуэн

Фото: Amazon

События продолжения будут основаны на игре The Last of Us Part 2 и развернутся через четыре года после финала первого сезона. Напомним, в актёрский состав войдут Белла Рамзи (Элли), Педро Паскаль (Джоэл), Гэбриел Луна (Томми), Кейтлин Дивер (Эбби), Янг Мазино (Джесси), Изабела Мерсед (Дина) и другие.

До этого стало известно, что некоторые эпизоды второго сезона снимут звёзды режиссуры Голливуда. Среди них будут: Марк Майлод («Наследники», «Меню», «Игра престолов»), Нина Лопес-Коррадо («Перри Мейсон»), Стивен Уильямс («Хранители») и Кейт Херрон («Локи»).

Премьера второго сезона шоу состоится в 2025 году.