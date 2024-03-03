Журналисты издания Entertainment Weekly сообщили, что актёр Дуэйн Джонсон защитил свой сценический псевдоним «Скала» авторскими правами. Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, звезда теперь также владеет правами на десяток других своих прозвищ и крылатых фраз.

Большинство из них относятся к тому периоду, когда Дуэйн Джонсон активно выступал в реслинг-промоушене WWE. Отмечается, что «Скала» решил пойти на такой шаг после того, как вошёл в совет директоров компании TKO — она как раз и владеет WWE.

Напомним, следующим фильмом с Дуэйном Джонсоном станет ремейк «Моаны». Актёр вернётся к роли Мауи, однако Аули Кравальо не собирается снова играть Моану. «Скала» также выступит продюсером картины.