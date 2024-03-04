Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 4
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В кинотеатрах России начались показы «Дюны 2» Дени Вильнёва

В кинотеатрах России начались показы «Дюны 2» Дени Вильнёва
Аудио-версия:
Комментарии

4 марта в кинотеатрах России начались первые показы Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Картина появилась в ассортименте некоторых крупных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов с русским дубляжом спустя три дня после мировой премьеры.

Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, «Дюну 2» показывают в России неофициально. Кинотеатры используют в том числе функцию предсеансового обслуживания, предлагая зрителям сходить на расширенный показ короткометражных лент.

Сюжет «Дюны 2» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис после событий первой части. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики и зрители уже оценили ленту, назвав её одним из лучших блокбастеров XXI века.

Наш обзор фильма
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android