В кинотеатрах России начались показы «Дюны 2» Дени Вильнёва

4 марта в кинотеатрах России начались первые показы Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Картина появилась в ассортименте некоторых крупных кинотеатров Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов с русским дубляжом спустя три дня после мировой премьеры.

Как и в случае с другими голливудскими блокбастерами, «Дюну 2» показывают в России неофициально. Кинотеатры используют в том числе функцию предсеансового обслуживания, предлагая зрителям сходить на расширенный показ короткометражных лент.

Сюжет «Дюны 2» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис после событий первой части. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики и зрители уже оценили ленту, назвав её одним из лучших блокбастеров XXI века.