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Фанаты S.T.A.L.K.E.R. попросили у разработчиков объяснить условия создания модов

Фанаты S.T.A.L.K.E.R. попросили у разработчиков объяснить условия создания модов
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Сообщество поклонников серии S.T.A.L.K.E.R. на Reddit опубликовало открытое письмо разработчикам из студии GSC Game World. В своём обращении фанаты просят объяснить, как именно они могут использовать инструментарий игры для создания модов без юридических последствий.

Моддеры попросили опубликовать детальные правила работы с модификациями, включая набор инструментов разработчиков и движок X-Ray. Создатели пользовательского контента заявили, что им необходима эта информация, чтобы «годы упорного труда не оказались незаконными». Они сослались на удаление мода Stalker2UE, который переносил игру на движок Unreal Engine — его удалили с популярных площадок по требованию разработчиков.

Сама GSC Game World пока не отреагировала на письмо фанатов. Сейчас студия работает над S.T.A.L.K.E.R. 2 — проект поступит в продажу 5 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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