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Песчаный червь, пустыня, буря и перестрелки: показали первый геймплей выживача по «Дюне»

Песчаный червь, пустыня, буря и перестрелки: показали первый геймплей выживача по «Дюне»
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Funcom показал первый геймплей мультиплеерной выживалки в открытом мире по «Дюне» под названием Dune: Awakening. Авторы выпустили двухминутный трейлер, в котором показали фрагменты игрового процесса с карабканьем, строением зданий, стрельбой и многим другим.

Видео доступно на YouTube-Канале Funcom. Права на видео принадлежат Funcom.

Главная цель игры — выжить. Для этого придётся внимательно изучать планету Арракис, искать необходимые ресурсы, в том числе воду, и искать убежища, или же создавать их самому. Они пригодятся во время песчаных бурь и прочих погодных условий.

Ещё авторы раскрыли некоторые любопытные детали тайтла. О них ниже.

  • Ездовых песчаных червей на релизе не будет. Может, они появятся позже.
  • Со старта игра предложит две фракции: Атрейдесы и Харконнены.
  • Чем дольше и плотнее исследовать пустыню, тем больше опасностей в ней можно будет найти.

Также команда опубликовала несколько скриншотов игры, на которых в хорошем качестве можно увидеть персонажей, песчаную бурю и даже червя.

Скриншоты Dune: Awakening

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

Фото: Funcom

У игры пока нет даже примерной даты выхода.

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