Цена биткоина побила исторический рекорд — теперь он стоит более 6 млн рублей

Стоимость одного биткоина на криптобирже Binance преодолела исторический максимум — в один момент за виртуальную монету стали предлагать $ 69,1 тыс. (или чуть более 6,3 млн рублей).

Предыдущий рекорд держался почти два с половиной года и был установлен в ноябре 2021-го. После достижения новой отметки курс слегка упал, но всё равно превышает $ 65 тыс. (около 6,01 млн рублей).

Фото: Binnance / CYBERSLOVO

Почему биткоин такой дорогой? Специалисты связывают это с притоком новых денег на рынок из-за нестабильности традиционных валют.

Другой причиной роста курса стал предстоящий халвинг. Это программное явление в архитектуре сети, которое означает, что скоро блок биткоинов закончится, а в следующем майнеры будут получать вознаграждение вдвое меньше. Например, в 2009 году майнеры получали 50 BTC за блок, затем 25, 12,5, а в 2020-м — уже лишь 6,25 BTC.