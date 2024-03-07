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Российские BetBoom Team и Team Spirit вышли в полуфинал DreamLeague S22 с призовым $ 1 млн

Две отечественные команды вышли в решающую стадию крупного онлайн-турнира DreamLeague Season 22 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

BetBoom Team и Team Spirit заняли второе и третье место во втором групповом этапе, уступив только арабской Falcons (в ней на позиции мидера также выступает россиянин Станислав Malr1ne Поторак).

Последний участник плей-офф DreamLeague S22 определится сегодня вечером в матче между европейской Gaimin Gladiators и Xtreme Gaming из Китая.

Матчи плей-офф DreamLeague Season 22 пройдут 9 и 10 марта в онлайн-формате. Falcons и BetBoom Team начнут выступление с верхней сетки, где у них будет шанс на одно поражение.

Общий призовой турнира составляет $ 1 млн, победитель получит $ 300 тыс. Также на ивенте разыгрываются рейтинговые очки, по которым в мае определятся участники турнира в Саудовской Аравии с рекордным призовым фондом.