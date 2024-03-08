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В «Кунг-фу Панде 4» сыграл самый популярный блогер MrBeast

В «Кунг-фу Панде 4» сыграл самый популярный блогер MrBeast
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Студия Dreamworks объявила о том, что одного из персонажей в грядущей «Кунг-фу Панде 4» воплотил популярнейший американский YouTute-блогер Джимми MrBeast Дональдсон. Он сыграл эпизодическую роль Панды-Свиньи, изображение с героем авторы опубликовали в своих соцсетях.

Фото: Dreamworks

Канал MrBeast — второй самый популярный на YouTube, его аудитория превышает 243 млн человек. Блогер уступает по числу подписчиков лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (261 млн фолловеров). Для повышения охватов своих видео Дональдсон выпускает ролики с озвучкой на 14 языках, включая русский.

«Кунг-фу Панда 4» расскажет о новых приключениях героя, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов. Премьера анимационный ленты состоится 8 марта.

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