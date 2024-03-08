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«Мне нравилась The Simpsons: Hit & Run»: Сидни Суини назвала свою любимую видеоигру

«Мне нравилась The Simpsons: Hit & Run»: Сидни Суини назвала свою любимую видеоигру
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Недавно журналист издания IGN взял небольшое интервью у исполнительниц главных ролей в фильме «Мадам Паутина». В ходе общения с ведущим актриса Сидни Суини рассказала, что её любимая видеоигра — The Simpsons: Hit & Run.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Я росла с братом, который постоянно проводил время за видеоиграми… Мы с ним играли в The Simpsons: Hit & Run.

Напомним, «Мадам Паутина» стартовала в прокате с $ 26 млн — это худший старт в истории киновселенной Человека-паука от Sony. Это даже хуже, чем у провального «Морбиуса», который запустился с $ 39 млн.

На фоне таких плачевых результатов авторы уже отказались выпускать продолжение супергеройского фильма.

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