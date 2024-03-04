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Сидни Суини высмеяла свою роль в провальном фильме «Мадам Паутина»

Сидни Суини высмеяла свою роль в провальном фильме «Мадам Паутина»
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Американская актриса Сидни Суини побывала гостьей в передаче Saturday Night Live, поучаствовав в знаменитой рубрике «Монолог». Девушка представилась перед аудиторией и начала перечислять проекты, в которых она участвовала, пошутив в том числе о провале недавней «Мадам Паутины».

Суини заявила, что зрители наверняка видели её в романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» и сериале «Эйфория» от HBO, после чего высмеяла своё участие в кинокомиксе Sony Pictures.

Вы могли видеть меня в «Кто угодно, кроме тебя» и «Эйфории». Вы точно не видели меня в «Мадам Паутине».

Мировая премьера фильма «Мадам Паутина» состоялась 14 февраля. Новая супергеройская картина от Sony Pictures стартовала даже хуже провального «Морбиуса», а критики и зрители назвали картину одним из худших фильмов о супергероях в истории кино.

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