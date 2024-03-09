Чемпионат мира The International 2024 по Dota 2 пройдёт в Дании в сентябре

Студия Valve опубликовала новую запись в блоге Dota 2, в котором раскрыла первые подробности The International 2024. Чемпионат мира в этот раз пройдёт на Royal Arena в Копенгагене в сентябре вместо привычного в последние годы октября.

В этот раз в турнире примут участие шестнадцать коллективов вместо двадцати — часть команд смогут попасть на турнир через открытые и региональные отборы. Остальные участники будут приглашены напрямую, как в самых первых итерациях турнира.

В сентябре лучшие команды по Dota 2 со всего света сразятся за Эгиду на копенгагенской «Роял Арене». Как в первые годы The International, часть из шестнадцати команд-участниц попадёт на турнир через открытые и региональные отборы, а часть — по прямым приглашениям (их мы огласим ближе к делу) за заслуги в течение года.

Всеми деталями The International 2024, включая наличие или отсутствие боевого пропуска или каких-либо других событий, приуроченных к турниру, разработчики поделятся в ближайшие месяцы.