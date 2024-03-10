В кинотеатрах покажут все части «Человека-паука» в честь 100-летия Columbia Pictures
В этом году кинокомпании Columbia Pictures исполняется 100 лет. Поскольку студия принадлежит Sony Pictures Entertainment, такую знаковую дату корпорация решила отметить повторным выпуском в прокате всех фильмов «Человек-паук».
Расписание повторного выхода фильмов в кинотеатрах
- «Человек-Паук» (Тоби Магуайр) — 15 апреля.
- «Человек-паук 2» (Тоби Магуайр) — 22 апреля.
- «Человек-паук 3: Враг в отражении» (Тоби Магуайр) — 29 апреля.
- «Новый Человек-паук» (Эндрю Гарфилд) — 6 мая.
- «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» (Эндрю Гарфилд) — 13 мая.
- «Человек-паук: Возвращение домой» (Том Холланд) — 20 мая.
- «Человек-паук: Вдали от дома» (Том Холланд) — 27 мая.
- «Человек-паук: Нет пути домой» (Том Холланд) — 3 июня.
Картины будут показывать с апреля по июнь во всех кинотеатрах мира. Пройдут ли сеансы фильмов в России, неизвестно.
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