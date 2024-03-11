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Курс биткоина снова побил рекорд и теперь стоит более $ 72 тыс. — почему так дорого

Цена одного биткоина впервые в истории превысила отметку в 6,5 млн рублей
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Курс биткоина во второй раз за неделю обновил рекорд — стоимость одной виртуальной монеты впервые в истории превысила отметку в $ 72 тыс. (более 6,5 млн рублей).

Сегодня после обеда на биржах курс показал заметный рост, который продолжается в эти минуты (сейчас его оценивают уже в $ 72,1 тыс.).

Фото: Binance

Специалисты связывают резкий рост курса с новыми инвестициями из США, где Комиссия по ценным бумагам и биржам наконец согласилась запустить биткоин-ETF.

В качестве других причин эксперты называют нестабильную ситуацию на рынке традиционных валют, а также приближающийся халвинг — явление, которое означает, что биткоинов из блока данных будет в два раза меньше. Например, в 2009 году майнеры получали 50 BTC за блок, затем 25, 12,5, а в 2020-м — лишь 6,25 BTC.

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