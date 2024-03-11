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Костюмы для Overwatch 2 в стиле аниме «Ковбой Бибоп» показали в трейлере кроссовера

Костюмы для Overwatch 2 в стиле аниме «Ковбой Бибоп» показали в трейлере кроссовера
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Компания Activision Blizzard выпустила геймплейный ролик, посвящённый коллаборации онлайн-шутера Overwatch 2 и культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп».

Новые облики в стиле персонажей аниме получили Кэссиди (Маккри), Эш, Тарана, Сомбра, Мауга и Таран. Последний можно будет получить бесплатно за выполнение заданий, а остальные станут доступны в магазине с завтрашнего дня, 12 марта.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Ранее создатели Overwatch 2 выпустили ролик, повторяющий трейлер аниме. Другие подробности кроссовера игроки узнают завтра — апдейт в стиле «Ковбоя Бибопа» выйдет во вторник, 12 марта.

В феврале тайтл получил большой патч с новой рейтинговой системой, улучшенным геймплеем и другими изменениями. Обновление стало крупнейшим за всю историю проекта.

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