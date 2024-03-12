«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и других странах мира

Пользователи мессенджера Telegram вечером 12 марта стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса.

Первые проблемы появились около 17:00 по московскому времени, сейчас обращений на Downradar.ru и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения отправляются слишком долго, у некоторых не загружаются чаты и медиафайлы.

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья — Беларуси, Казахстана, США и Перу.

Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.