Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 5
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Павел Дуров объяснил, почему «Телеграм» надёжнее американских соцсетей

Павел Дуров объяснил, почему «Телеграм» надёжнее американских соцсетей
Аудио-версия:
Комментарии

На фоне массовых сбоев в работе YouTube, WhatsApp, Google и других популярных сайтов создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров подчеркнул стабильность работы своего проекта.

Он сравнил Telegram с американскими соцсетями компании Meta*:

Миллионы людей регистрировались и делились контентом в Telegram за последний час, пока Instagram* и Facebook* не работали. Интересно, что Telegram надежнее этих сервисов — несмотря на то, что тратит на инфраструктуру в несколько раз меньше на одного пользователя.

По мнению Дурова, причина в том, что его команда быстрее работает с инновационными технологиями, несмотря на сравнительно маленький штат.

У нас также примерно в 1 000 раз (!) меньше штатных сотрудников, чем у Meta*, но нам удается запускать новые функции и внедрять инновации быстрее.

Павел также отметил, что по его данным, Telegram в 2023 году был недоступен всего 9 минут — это «время безотказной работы 99,999983%».

Материалы по теме
YouTube, Google, WhatsApp, Discord и другие сайты столкнулись со сбоями по всему миру

* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android