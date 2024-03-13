Российских киберспортсменов обяжут следить за личной гигиеной

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Недавно Министерство спорта РФ опубликовало программу подготовки по киберспорту. Согласно документу, основной целью проекта ставится достижение спортивных результатов на основе «соблюдения спортивных и педагогических принципов».

Помимо изучения истории киберспорта и других форм физкультуры, участников программы обяжут следить за личной гигиеной. Например, спортсменов обучат ухаживать за своим телом, полостью рта, зубами, одеждой и обувью.

При этом особое внимание Министерство спорта РФ уделяет воспитанию патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, готовности служить Отечеству и уважения государственных символов. Также для совершенствования своего мастерства киберспортсмены должны будут «повышать уровень физической, технической, тактической, теоретической и психологической подготовки».