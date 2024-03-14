Глава Netflix: нейросети никогда не заменят людей-режиссёров

Глава Netflix Тед Сарандос поделился своим мнением о растущем тренде по созданию киноконтента с помощью нейросетей. С развитием искусственного интеллекта всё больше авторов начинают использовать для своей работы ИИ-инструменты, в чём топ-менеджер не видит ничего плохого.

Сарандос считает, что нейросети в конечном итоге не заменят человека в вопросе создания фильмов и сериалов. По его мнению, люди очень легко смогут отличить человеческое и машинное произведение — и выбор всегда будет на стороне аутентичности.

Я думаю, что выиграют те авторы, которые научатся использовать эти инструменты лучше, чем кто-либо другой. Это вопрос не компаний, которые создают, а людей, которые создают. ИИ может копировать или имитировать, но есть что-то в аутентичности и реальности человеческого опыта, который видят люди. И они также могут распознать его недостоверность. Отношения с этими программируемыми историями не будут напряжёнными, не будут личными и не заставят вас плакать по ночам.

При этом в Netflix уже рассматривают и другие применения нейросетей, признался Сарандос. Речь идёт в том числе о предоставлении подписчикам сервиса инструментов для создания их собственного контента.