Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

14 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на весенней распродаже в Steam

Весенняя распродажа в Steam продлится до 21:00 мск 21 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.