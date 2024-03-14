В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр
14 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на весенней распродаже в Steam
- Baldur's Gate 3 — 1799 рублей (- 10%)
- Elden Ring — 2399 рублей (- 40%)
- Ghostrunner 2 — 1404 рубля (- 50%)
- The Talos Principle 2 — 660 рублей (- 40%)
- A Plague Tale: Requiem — 1259 рублей (- 55%)
- Lies of P — 2999 рублей (- 25%)
- Sifu — 599 рублей (- 50%)
- Remnant 2 — 1720 рублей (- 40%)
- Age of Wonders 4 — 1938 рублей (- 30%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Aliens: Dark Descent — 1209 рубля (- 45%)
- Sons Of The Forest — 825 рублей (- 20%)
- Enshrouded — 1259 рублей (- 10%)
- Palworld — 990 рублей (- 10%).
Весенняя распродажа в Steam продлится до 21:00 мск 21 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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