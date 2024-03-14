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В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр
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14 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на весенней распродаже в Steam

Весенняя распродажа в Steam продлится до 21:00 мск 21 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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