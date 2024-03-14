Звезда «Джона Уика» Иэн Макшейн проведёт презентацию Dragon's Dogma 2

Ночью 15 марта разработчики фэнтезийного ролевого экшена Dragon’s Dogma 2 из Capcom проведут официальную презентацию тайтла. Авторы объявили, что ведущим мероприятия выступит актёр Иэн Макшейн — звезда серии фильмов «Джон Уик» и «Пиратов Карибского моря».

Видео доступно на YouTube-канале Capcom USA. Права на видео принадлежат Capcom.

Содержание презентации не раскрывается. Вероятно, студия покажет новый геймплей игры и поделится свежими подробностями. Ролик станет доступен для просмотра в 02:00 по Москве.

Ранее геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно заявил, что геймеры смогут пройти сиквел примерно за то же время, что и оригинал — около 37 часов.

Релиз игры состоится уже 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.